خبرهایی از حضور ورزشکار قزوینی در اردوی تیم ملی پاراشنا تا درخشش نمایندگان استان در لیگ تکواندوی پومسه کشور
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، ابوالفضل نصری جیرنده به اردوی آماده سازی تیم ملی دعوت شد.
ملی پوشان تا بیست و ششم شهریور تمرینات خود را در تبریز پیگیری میکنند.
تیم ملی پاراشنا برای حضور در بازیهای پاراآسیایی جوانان آماده میشود.
کبدی کار قزوینی در اردوی تیم ملی
کادرفنی تیم کبدی جوانان کشور مهدی قهرمانی را به اردو دعوت کرد.
ملی پوشان تمرینات خود را تا سیام شهریور در تهران پیگیری میکنند.
تیم ملی کبدی جوانان برای مسابقات قهرمانی آسیا در بحرین آماده میشود.
درخشش نمایندگان استان در لیگ تکواندوی پومسه کشور
در پایان هفته دوم لیگ پومسه باشگاههای کشور، تیم آکادمی طاهرخانی در رده سنی ۱۸ تا ۳۰ سال در جایگاه سوم قرار گرفت.
تهران میزبان مسابقات بود.