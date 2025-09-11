پخش زنده
رژیم صهیونیستی از حمله موشکی نیروهای مسلح یمن به سرزمینهای اشغالی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، منابع خبری اسرائیل اعلام کردند که پس از رصد پرتاب یک فروند موشک از یمن، سیستمهای هشدار در مناطق النقب و وادی عربه در جنوب اسرائیل فعال شد.
ارتش اسرائیل اعلام کرد که پس از رصد این موشک، آژیرهای هشدار در شهرکهای شمال و جنوب النقب و وادی عربه به صدا درآمده و موفق به رهگیری و انهدام موشک پرتابشده به سمت این مناطق شده است.
عصر دیروز بود که کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که نیروی هوایی ارتش این رژیم به اهدافی در صنعا پایتخت یمن تجاوز کرده است.
برخی منابع مدعی هستند که رژیم اسرائیل ۶ هدف متعلق به انصارالله یمن را مورد اصابت قرار داده است.
در همین حال رسانههای صهیونیستی مدعی شدند که این رژیم به چند پادگان، مجتمع ذخیره سوخت و بخش رسانهای انصارالله حمله کرده است. برخی دیگر مدعی حمله به مقر فرماندهی کل انصارالله شدند. این درحالی است که شبکه المسیره یمن گزارش داد مجتمع دولتی در منطقه الحزم در شهر الجوف یمن مورد اصابت قرار گرفته است.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن ادعاهای منابع صهیونیستی مبنی بر هدف قرار دادن سکوهای پرتاب موشک در این کشور را تکذیب کرد.
یحیی سریع تاکید کرد: ادعاهای دشمن اسرائیلی در خصوص هدف قرار دادن سکوهای شلیک موشک دروغ است.
وی گفت: حملات اسرائیل به مناطق کامل غیرنظامی از جمله روزنامههای «۲۶ سپتامبر» و «الیمن» اصابت کرد و شماری از خبرنگاران زن و مرد و شهروندان عادی شهید و مجروح شدند.
سریع خاطرنشان کرد که این تجاوز رژیم صهیونیستی بدون پاسخ و مجازات نخواهد ماند.