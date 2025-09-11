پخش زنده
کاشان با تولید سالانه ۴۷۸۰۰ تن تخم مرغ پیشتاز تولید این منبع غنی پروتئین در استان اصفهان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ معاون رییس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کاشان از تولید سالانه ۴۷ هزار و ۸۰۰ تن تخممرغ در این شهرستان خبر داد و کاشان را به عنوان قطب اصلی تولید تخممرغ در استان اصفهان معرفی کرد.
علی محلوجی، با تأکید بر جایگاه ویژه کاشان در این صنعت تاکید کرد: این شهرستان رتبه نخست تولید تخممرغ را در استان اصفهان به خود اختصاص داده و سهم قابل توجهی در تأمین نیازهای مصرفی استان و کشور دارد.
وی افزود: تخممرغ تولیدی کاشان علاوه بر تأمین بازارهای داخلی، به استانهای همجوار نیز ارسال میشود و ظرفیتهای صادراتی آن در حال حاضر در دست توسعه قرار دارد. محلوجی همچنین به ظرفیتهای دیگر شهرستان در صنعت طیور اشاره کرد و گفت: در کنار واحدهای تخمگذار، شهرستان کاشان دارای ۵ واحد مرغ مادر با ظرفیت ۲۵۰ هزار قطعه است که سالانه بیش از ۳۰ میلیون تخممرغ نطفهدار برای تأمین جوجهریزی واحدهای گوشتی تولید میکنند. این حجم عظیم تولید از طریق ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار قطعه مرغ تخمگذار در ۴۶ واحد مرغداری صنعتی شهرستان محقق میشود.
معاون رییس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کاشان گفت: این قابلیت در تولید نقش بسزایی در تأمین نیازهای پروتئینی استان و کشور ایفا میکند. این شهرستان همچنین در حوزه طیور گوشتی نیز فعال است؛ با وجود ۹۹ واحد فعال، سالانه بیش از ۱۲ هزار و ۱۵۰ تن گوشت مرغ تولید میشود که این آمار نشاندهندهی جایگاه ممتاز کاشان در کل زنجیره تولید پروتئین سفید در استان اصفهان است.
علی محلوجی افزود: این دستاوردها، کاشان را به یکی از ارکان اصلی امنیت غذایی کشور در زمینه پروتئینهای طیور تبدیل کرده است.