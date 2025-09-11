پخش زنده
رئیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ملایر از تجهیز ۲۴۸ سوئیت اقامتی در پیک سفرهای تابستانی و برگزاری جشنواره ها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، ابراهیم جلیلی گفت: فضاهای اقامتی زیرپوشش میراث فرهنگی شامل هتل، مُتل، مهمانپذیر، هتل آپارتمان، خانه مسافرها و بومگردیهاست که در مجموع ۱۲ مرکز اقامتی برای اسکان مسافران در زمان برگزاری جشنوارهها تجهیز و آمادهسازی شد.
او افزود: این ۱۲ مرکز شامل ۱۰۱ اتاق با ظرفیت اسکان ۴۲۶ نفر است که سایر مراکز اقامتی مربوط به دانشگاههای آزاد، ملی، خانه معلم و اسکان فرهنگیان ملایر، جوکار و سامن نیز پیشبینی شد.
رئیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ملایر تأکید کرد: در مجموع در تمامی مراکز اقامتی ۱۴۷ اتاق و کلاس برای اسکان مسافران تجهیز شد که ۹۲۱ نفر را میتوانند اسکان دهند.
جلیلی با بیان اینکه مجموع اتاقها ۲۴۸ سوئیت و یکهزار و ۳۴۷ تخت است و روزانه حدود یکهزار مسافر میتوانند اسکان یابند، تصریح کرد: علاوه بر این بخش زیادی از مسافران در فضای باز اسکان پیدا میکنند.
این مسئول گفت: به همین منظور دو مکان دریاچه کوثر و ترمینال تهران برای اقامت مسافران به شکل چادر در نظر گرفته شد و همچنین در پارکهای کوچک نیز اسکان مییابند.
جلیلی افزود: همچنین هماهنگی لازم برای اسکان اضطراری مسافران در پایگاههای جادهای، راهداریها، مجتمعهای بین راهی، مساجد و سولههای ورزشی انجام شده و هر روز میزبان شمار زیادی از هموطنان در جهانشهر ملایر هستیم.