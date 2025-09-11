به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، نخستین نشست منطقه‌ای با هدف تدوین برنامه ملی حفاظت از گورخر آسیایی با حضور مدیران و کارشناسان محیط زیست استان‌های فارس، یزد و کرمان در شهر قطرویه فارس برگزار شد و؛ هدف آن، هم‌افزایی برای نجات این گونه در معرض انقراض است.

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش کشور در این نشست، از انجام مطالعاتی در زمینه کریدورهای ارتباطی گورخر آسیایی توسط دانشگاه اصفهان خبر داد و اعلام کرد که نتایج این پژوهش‌ها به‌زودی در اختیار استان‌های مرتبط قرار خواهد گرفت .

غلامرضا ابدالی افزود: این داده‌های علمی مبنای برنامه‌ریزی برای ایجاد مسیرهای امن و اتصال‌دهنده زیستگاه‌ها خواهد بود و همکاری بین استانی را برای حفاظت از این گونه تقویت خواهد کرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس‌ نیز بر ضرورت مشارکت استان‌های همسایه با توجه به مسیرهای مهاجرت فصلی گورخر آسیایی تاکید کرد.

به گفته لیلا تاج گردون، از مصوبات کلیدی این نشست، تشکیل کارگروه ملی برای تدوین یک برنامه عملیاتی بود که دامنه آن با افزوده شدن استان‌های خراسان جنوبی، خراسان رضوی و سمنان، گسترش یافت.

وی ادامه داد: هدف از این هم‌افزایی منطقه‌ای، حمایت از این گونه در وضعیت بحرانی و گسترش محدوده پراکنش آن است.

منطقه حفاظت‌شده بهرام گور در مرز استان‌های فارس و کرمان و در مثلث بین سه شهر نی‌ریز، مشکان و قطرویه واقع شده و زیستگاه اصلی گورخر آسیایی محسوب می‌شود.

با تشکیل این نشست و تاکید بر همکاری استانی و بهره‌گیری از داده‌های علمی، گام بلند و امیدبخشی برای تدوین برنامه‌ای جامع و ملی برای نجات گورخر آسیایی از خطر انقراض برداشته شد وهدف نهایی، حفاظت موثر از این گونه و گسترش محدوده پراکنش آن از طریق هماهنگی بین چندین استان است