مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری بوشهر گفت: تشکیل تعاونیها نماد تحقق عدالت اجتماعی است که منجر به توسعه میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ طیبه پوربهی اظهار داشت: این نشست با هدف توسعه فعالیتهای تعاونکاران کارآفرین و ارائه راهکارهایی در جهت ایجاد اشتغال پایدار تشکیل شده است.
وی با تاکید بر ضرورت آموزش افزود: توانمندسازی نیروی انسانی و ایجاد یک فضای رقابتی سالم یکی از کلیدهای موفقیت این بخش است که نقش موثری در اقتصاد پایدار ایجاد خواهد کرد.
مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری بوشهر افزود: تشکیل تعاونیها نماد تحقق عدالت اجتماعی است که منجر به توسعه میشود.
پوربهی یادآور شد: برای رسیدن به توسعه انسانی، توسعه اقتصادی باید با اهداف اجتماعی هر جامعه هماهنگ باشد، بنابراین توسعه اجتماعی همراه با رشد اقتصادی منجر به اشتغالزایی و توسعه پایدار میشود.