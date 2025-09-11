به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر کل پشتیبانی امور دام استان اصفهان از نقش بی‌بدیل این استان در حمایت از تولیدکنندگان و تنظیم بازار گوشت مرغ در کشور خبر داد وگفت:: با خرید بیش از ۴۰۱۶ تن گوشت مرغ منجمد و ارسال ۲۶۹۲ تن آن به ۹ استان کشور، اصفهان به قطب اصلی توزیع این محصول پروتئینی تبدیل شد.

نیلفروش، این استان را در سال جاری در زمینه تامین و ارسال گوشت مرغ منجمد به دیگر استان‌ها، سرآمد معرفی کرد و افزود: این اداره کل از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۴۰۱۶ تن گوشت مرغ منجمد را در راستای حمایت از تولیدکنندگان مرغ گوشتی استان خریداری کرده است.

مدیر کل پشتیبانی امور دام استان ادامه داد: از ابتدای امسال تا کنون حدود ۹۷۰ تن گوشت مرغ منجمد نیز در سراسر استان توزیع شده است. این اقدامات در راستای تامین امنیت غذایی و دسترسی آسان شهروندان به محصولات پروتئینی با کیفیت صورت گرفته است.

واحد‌های پرورش مرغ گوشتی استان اصفهان با ظرفیت جوجه ریزی ۳۷ میلیون قطعه در دوره ۵۰ روزه و تولید حدود ۲۰۰ هزار تن گوشت مرغ در سال پیشتاز تولید این فرآورده در کشور است.