به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی اعلام کرد: به مناسبت گرامیداشت یاد و خدمات ارزشمند مرحوم مهندس حسین سعیدی آشتیانی، بنیان‌گذار پارک‌های جنگلی در ایران، مراسم ویژه‌ای در روز پنج‌شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۴ ساعت ۱۶ در شهرستان آشتیان استان مرکزی برگزار خواهد شد.

در این مراسم، جایگاه علمی و حرفه‌ای آن مرحوم بازخوانی خواهد شد.

این آیین فرصتی است برای ارج نهادن به نقش بی‌بدیل مرحوم سعیدی آشتیانی در پایه‌گذاری و توسعه پارک‌های جنگلی کشور و قدردانی از خدمات ماندگار او در عرصه منابع طبیعی ایران.