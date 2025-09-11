به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی ، دکتر محمدجواد یزدان‌پناه در افتتاحیه نخستین کنگره درماتولوژی خراسان به میزبانی مشهد، افزود: پزشکان ایرانی همگام با متخصصان برجسته جهان دستاورد‌های ارزشمندی در حوزه درمان بیماری‌های پوستی داشته‌اند.

مدیرگروه پوست دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به حضور متخصصان و جراحان برجسته پوست در این کنگره افزود: در این رویداد علمی، تازه‌ترین روش‌های درمانی از جمله لیزر، تزریقات پوستی، فتوتراپی، الکتروموتر و پیوند پوست مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرد تا بهترین خدمات درمانی برای بیماران ارائه شود.

او با بیان اینکه متخصصان پوست در ایران همواره با بهره‌گیری از کتاب‌های مرجع، مطالعات روزآمد و برگزاری کارگاه‌های آموزشی در مسیر ارتقای دانش خود گام برمی‌دارند، تأکید کرد: ایران در کنار کشور‌هایی مانند آمریکا و برخی کشور‌های اروپایی، جایگاهی ارزشمند در این رشته دارد.

تحریم‌ها نباید سلامت مردم را هدف بگیرند

در ادامه رئیس انجمن متخصصان پوست خراسان هم گفت: نخستین کنگره درماتولوژی خراسان با هدف طرح تازه‌ترین دستاورد‌های علمی در این حوزه برگزار شده و حضور پررنگ اساتید و دانشجویان نویدبخش پیشرفت‌های چشمگیر در آموزش، پژوهش و درمان است.

دکتر زهرا فاضل با بیان اینکه در هر روز این کنگره، چهار پنل تخصصی و چهار کارگاه عملی برگزار می‌شود، افزود: تحریم‌ها نباید حوزه سلامت و دارو‌های حیاتی را تحت تأثیر قرار دهند، اما متأسفانه در زمینه دارو‌های پوستی هم با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستیم.

او با اشاره به علل شایع بیماری‌های پوستی گفت: عواملی، چون آلودگی و خشکسالی در بروز بیماری‌های پوستی نقش مهمی دارند؛ همچنین بیماری‌های ارثی همچون اگزما از شایع‌ترین موارد در این حوزه هستند.

وی تأکید کرد: مراقبت از بیماری‌های پوستی باید بر اساس توصیه پزشک انجام شود و استفاده از درمان‌های سنتی و خانگی به‌هیچ‌وجه توصیه نمی‌شود، چرا که می‌تواند موجب عفونت و تشدید مشکلات پوستی شود؛ همچنین نباید برای درمان به فضای مجازی اتکا کرد، بلکه تنها راه مطمئن مراجعه به پزشک متخصص است.

یک پنجم بیماری‌ها در حوزه پوست

دبیر اجرایی کنگره هم در این مراسم گفت: این کنگره به‌صورت کشوری و با حضور بیش از ۳۰۰ متخصص پوست از سراسر کشور در مشهد برگزار شده است.

دکتر مهدی رزم‌آرا با اشاره به برگزاری ۱۲ پنل تخصصی و ۲۱ کارگاه عملی طی سه روز افزود: ۲۰ تا ۳۰ درصد مراجعات بیماران به پزشکان عمومی مربوط به مشکلات پوستی است و به‌طور متوسط یک پنجم بیماری‌ها در این حوزه قرار دارند؛ از این رو آموزش و آگاهی‌بخشی صحیح نقش مهمی در پیشگیری و درمان به‌موقع ایفا می‌کند.

او ادامه داد: در این رویداد موضوعاتی همچون زیبایی، اسکار‌های سوختگی، مشکلات پوستی در حوزه زنان و ارتوپدی بررسی می‌شود و علاوه بر حضور اساتید برجسته داخلی، متخصصان ایرانی مقیم خارج از کشور نیز به‌صورت ویدئوکنفرانس در برنامه‌ها مشارکت دارند.

توصیه به نسل جدید متخصصان پوست

دبیر علمی کنگره نیز با اشاره به حضور دستیاران و دانشجویان رشته پوست در این رویداد علمی گفت: برای شرکت‌کنندگان ۱۵ امتیاز بازآموزی و برای سخنرانان ۵ امتیاز لحاظ شده است؛ همچنین در جریان کنگره، یک جراحی زنده در کلینیک تخصصی پوست انجام و به‌صورت تعاملی با متخصصان حاضر بررسی خواهد شد.

دکتر مسعود ملکی خطاب به دانشجویان این رشته تأکید کرد: باید از تجربه اساتید پیشکسوت بهره‌مند شوید، مطالعات خود را گسترش دهید و در زمینه پژوهش‌های علمی فعال باشید تا بتوانید مطابق با استاندارد‌های جهانی در درمان بیماران نقش‌آفرین باشید. هرچند مباحث زیبایی در این رشته اهمیت دارند، اما اولویت اصلی باید درمان بیماری‌های پوستی باشد.

نمایشگاه تجهیزات و دارو‌های پوستی

همزمان با برگزاری کنگره، نمایشگاه تخصصی دارو‌ها و تجهیزات پوست در قالب ۳۳ غرفه برپا و بیش از ۳۰۰ محصول شامل کتاب‌های تخصصی، داروها، تجهیزات پزشکی و فناوری‌های نوین حوزه پوست و زیبایی عرضه شد.

از جمله محصولات ارائه‌شده می‌توان به دارو‌های نوین درمان اگزما، کرم‌های تخصصی ضدآفتاب و سوختگی، تجهیزات لیزر، دستگاه‌های جوان‌سازی، ابزار‌های جراحی پوست، نخ‌های لیفت و انواع فیلر اشاره کرد.

نخستین کنگره درماتولوژی خراسان با حضور جمعی از برجسته‌ترین اساتید، متخصصان و دانشجویان رشته پوست کشور، به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد آغاز به کار کرد.

این رویداد علمی که از ۱۹ تا ۲۱ شهریور در مشهد برگزار می‌شود، شامل پنل‌های تخصصی، کارگاه‌های عملی، نشست‌های علمی و نمایشگاه جانبی دارو و تجهیزات پوستی است.