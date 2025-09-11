بارشهای رگباری، وزش باد شدید و کاهش دما استان مازندران را از جمعه تا یکشنبه تحتتأثیر قرار خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، تاکامی، کارشناس هواشناسی گفت: بارشها بهصورت پراکنده از امروز پنجشنبه آغاز شده و تا یکشنبه در استان به تناوب ادامه خواهد داشت. از دوشنبه و سهشنبه بارشها پراکندهتر و بیشتر در نواحی غربی متمرکز میشود.
وی افزود: آبگرفتگی معابر، بالا آمدن آب رودخانهها، سیلابی شدن مسیلها، وقوع صاعقه، کاهش دید افقی، اختلال در تردد، ریزش سنگ و رانش زمین در جادههای کوهستانی و خسارت به سازههای کممقاوم و شالیهای رسیده از جمله مخاطرات احتمالی این سامانه است.
تاکامی به کشاورزان توصیه کرد هرچه سریعتر شالیهای رسیده خود را برداشت کنند تا متحمل خسارت نشوند. همچنین بر پاکسازی کانالهای هدایت آب در شهرها، محکمسازی سازههای سست بنیان، پرهیز از اسکان در حاشیه رودخانهها و مسیلها و رعایت جوانب احتیاط در تردد جادهای بهویژه در محورهای کوهستانی تأکید شد.
کارشناس هواشناسی مازندران همچنین اعلام کرد دریا امروز و فردا مواج است و برای فعالیتهای دریایی مناسب نیست.