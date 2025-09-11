پخش زنده
امروز: -
۶۰ غرفه در جشنواره انگور سیاه سردشت برپا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، مدیر جهاد کشاورزی سردشت گفت: چهارمین جشنواره انگور سیاه این شهرستان با ۶۰ غرفه فعالیت خود را شروع کرد.
احمد علیپور افزود: آیین افتتاحیه این جشنواره با استقبال بیش از چهار هزار نفر از بازدیدکنندگان برگزار و میزان استقبال برای روزهای آخر هفته بیشتر هم خواهد شد.
وی تصریح کرد: در این جشنواره، انواع انگور بهویژه انگور سیاه سردشت و فرآوردههای متنوع آن در کنار سوغات محلی و صنایع دستی منطقه در معرض دید علاقهمندان قرار گرفته است.
مدیر جهاد کشاورزی سردشت با بیان اینکه جشنواره تا ۲۱ شهریور ادامه دارد، اظهارداشت: یکی از اهداف اصلی برگزاری این رویداد، جذب سرمایهگذار در بخش صنایع تبدیلی انگور و تسهیل در صدور مجوزها و ارائه تسهیلات بانکی به فعالان این حوزه است.
علیپور گفت: امسال پیشبینی میشود حدود ۴۰ هزار تن انگور از سطح بیش از ۱۲ هزار هکتار تاکستان بارور این شهرستان برداشت شود که این میزان به دلیل سرمازدگی در مقایسه با سال گذشته حدود ۳۵ درصد کاهش خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه ۹۰ درصد باغهای انگور سیاه سردشت بهصورت دیم کشت میشود، اضافه کرد: میانگین برداشت انگور در هر هکتار از تاکستانهای این شهرستان امسال به حدود هشت تن کاهش یافته است.
مدیر جهاد کشاورزی سردشت یادآور شد: این شهرستان بهعنوان یکی از قطبهای اصلی تولید انگور سیاه در آذربایجانغربی و غرب کشور شناخته میشود و به دلیل شرایط خاص آب و هوایی و پرورش محصول بدون استفاده از کود و سم، انگور سیاه سردشت به صورت کامل ارگانیک و منحصربهفرد است.
بخش عمده محصول انگور سیاه سردشت پس از برداشت به سایر استانهای کشور ارسال میشود و این محصول علاوه بر جایگاه اقتصادی، بهعنوان نمادی فرهنگی و هویتی برای مردم منطقه نیز شناخته میشود.