مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اردبیل گفت: در سال جاری ۱۱۳۵ کلاس در استان اردبیل در حال احداث است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل امیر لامعی جوان در جلسه نشست توسعه عدالت آموزشی با حضور رییس جمهور در استانداری اردبیل گفت: طبق برنامه ریزی انجام شده برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه عادلانه سرانه فضای‌های آموزشی استان ۴۵۵ مدرسه و ۳۲۲۸ کلاس درسی نیاز داریم که از این تعداد ساخت ۱۱۳۵ کلاس در سال جاری شروع شده است.

وی با اشاره به تشکیل گروه‌های مردمی برای همیاری در امر مدرسه سازی افزود: برای احداث ۲۰۹۵ کلاس درسی بر اساس توزیع عادلانه مکان یابی شده است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اردبیل بیان کرد: ۱۱۳۵ کلاس درس با مشارکت‌های مردمی و همیاری خیرین مدرسه ساز ف معلمان و. فرهنگیان، اصناف و اولیا دانش آموزان، بسیج سازندگی در حال احداث است.

لامعی جوان با بیان اینکه از بدو تاسیس مجمع خبرین مدرسه ساز استان ۴۵۰ مدرسه با ۱۸۹۵ کلاس درس احداث شده است افزود: ۷۰ درصد معادل ۷۵۰ کلاس درسی با مشارکت‌های مردمی احداث شده است.

وی همچنین از تلاش برای جمع اوری تمامی مدارس کانکسی و مدارس سنگی ناایمن خبرداد و افزود: استاندارد سازی سیستم گرمایشی کلاس‌های درسی در سطح استان با توجه به سردسیر بودن اکثر مناطق انجام شده و فقطسیستم گرمایشی ۱۰۰ کلاس باقی مانده که تا آغاز سال تحصیلی جدید استاندارد سازی خواهد شد.