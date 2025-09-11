بسته سلامت ؛
مصرف میوه و سبزی در جوانی، ضامن داشتن حافظه خوب در سالمندی
در این مطالعه بیش از ۲۷ هزار مرد با میانگین سنی ۵۱ سال شرکت کردند؛ شرکت کنندگان در ابتدای مطالعه و سپس هر ۴ سال یک بار، پرسشنامهای را در مورد میزان مصرف انواع مختلف غذاها تکمیل کردند.
این مطالعه به مدت ۲۰ سال به طول انجامید؛ حداقل ۴ سال پیش از اتمام مطالعه و زمانی که میانگین سنی شرکت کنندگان به ۷۳ سال رسیده بود، میزان تواناییهای این افراد در زمینه حافظه و تفکر بررسی شد؛ شرکت کنندگان بر اساس میزان مصرف میوه و سبزی به ۵ گروه تقسیم شدند؛ بالاترین میزان مصرف برای کسانی بود که هر روز حدود ۶ واحد سبزی و ۳ واحد میوه مصرف میکردند.
کمترین میزان مصرف نیز برای کسانی بود که روزانه به ترتیب ۲ واحد سبزی و نصف واحد میوه میخوردند. (یک واحد میوه معادل یک لیوان میوه تازه و یا نصف لیوان آب میوه و یک واحد سبزی نیز معادل یک لیوان سبزیجات خام یا دو لیوان سبزیجات برگ دار است).
در افرادی که بیشترین میزان سبزی را مصرف میکردند، احتمال کاهش قدرت تفکر ۳۴ درصد کمتر از کسانی بود که کمترین میزان سبزی را میخوردند.
همچنین در مردانی که هر روز میوه بیشتری مصرف میکردند، احتمال کاهش قدرت تفکر کمتر از مردانی بود که کمترین میزان میوه را مصرف مینمودند.
مصرف سبزیجات سبز، نارنجی و قرمز رنگ و همچنین مصرف میوههایی مانند انواع توت، به حفظ قدرت حافظه و تفکر در افراد سالمند کمک میکند.
«زهره فیروزی» کارشناس ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی، دانشکده تغذیه و علوم غذایی دانشگاه علوم پزشکی شیراز