به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سیده فاطمه حسینی میزان سطح باغ های شهرستان باشت را ۴ هزار و ۵۰۰ هکتار عنوان کرد و گفت: از این مقدار ۲ هزار و ۸۰۰ هکتار به کاشت لیمو ترش اختصاص دارد.

وی بیان کرد: از این میزان، بیش از دوهزار و ۴۰۰ هکتار به صورت مثمر است.

مدیر جهاد کشاورزی باشت با اشاره به اینکه سال گذشته ۲۸ هزار تن لیمو از باغ های این شهرستان برداشت روانه بازار شد افزود: بر اساس پیش‌بینی‌های کارشناسان، امسال حدود ۱۸ هزار تن لیمو ترش از باغات این شهرستان برداشت می شود.

خانم حسینی همچنین میانگین برداشت لیمو ترش در هر هکتار را ۸ تا ۱۰ تن اعلام کرد و ادامه داد: عمده مناطق برداشت لیمو ترش در این شهرستان شامل پشت کوه، امام ضامن و چم بلبل است.

وی با اشاره به زمان برداشت محصول، گفت: برداشت لیمو ترش از اواخر مردادماه آغاز شده و تا پایان مهرماه ادامه دارد.

وی گفت: بخشی از این محصول برای مصرف محلی در شهرستان باقی می‌ماند و مابقی به استان‌های دیگر از جمله فارس، خوزستان، بوشهر، اصفهان و تهران صادر می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی باشت ادامه داد: در حال حاضر، بیش از هزار و ۴۰۰ نفر به‌عنوان بهره‌بردار در زمینه برداشت لیمو ترش در باغ های این شهرستان مشغول به فعالیت هستند.

سالانه حدود ۱۴۰ هزار تن انواع محصولات کشاورزی در شهرستان باشت تولید و روانه بازار‌های مصرف می‌شود.