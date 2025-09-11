‎عطیه شهسواری، ملی‌پوش هندبال بانوان، به جمع دختران طلایی سپاهان پیوست.

شهسواری از سنین نوجوانی وارد عرصه هندبال شده و در طول سال‌ها با درخشش در تیم‌های مختلف داخلی، خود را به عنوان یکی از بهترین خط‌زن‌های ایران معرفی کرده است.

این بانوی ورزشکار در کارنامه خود دو قهرمانی لیگ برتر بانوان با تیم اشتادسازه مشهد و دو قهرمانی لیگ برتر با تیم سنگ‌آهن بافق دارد. همچنین دو نایب قهرمانی لیگ برتر با تیم‌های تاسیسات دریایی تهران و سنگ‌آهن بافق را کسب کرده است.

عطیه شهسواری در لیگ ۱۴۰۲ به عنوان بهترین خط‌زن ایران انتخاب شد.

او سابقه حضور در تیم‌های هدف پویان جوان قم، نفت و گاز گچساران، چمران لارستان، سپاهان اصفهان واشتادسازه مشهد را در کارنامه ورزشی خود دارد.