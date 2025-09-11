پخش زنده
اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال دختران نوجوان باحضور ۷ بازیکن از سپاهان اصفهان در کرمان درحال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ به گزارش رسانه رسمی باشگاه فولاد مبارکه سپاهان، چهارمین مرحله از اردوی آمادهسازی تیم ملی فوتبال دختران نوجوان در کرمان در حال برگزاری است.
به همین منظور شادی مهینی، سرمربی تیم ملی آیتان بوداغی، آرتینا شهابی، ویانا حقشناس، آوا بیگی، سارا رهنما، ترنم انصاری و ستیا فروزانفر را از سپاهان به تیم ملی فراخواند.
اردوهای آمادهسازی تیم ملی فوتبال دختران نوجوان به منظور حضور در مسابقات انتخابی جام ملتهای زیر ۱۷ سال دختران آسیا برگزار میشود و تیم ملی فوتبال کشورمان در گروه B با تیمهای لبنان، عربستان و کویت همگروه است. این مسابقات از ۲۱ تا ۲۵ مهرماه به میزبانی عربستان برگزار میشود.