به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ به گزارش رسانه رسمی باشگاه فولاد مبارکه سپاهان، الهه عباسی، هافبک فصل گذشته تام اصفهان با عقد قراردادی به مدت ۲ فصل به تیم فوتبال بانوان سپاهان پیوست.

یلدا عجمی، دروازه‌بان سپاهان نیز قرارداد خود را به مدت ۲ فصل با سپاهان تمدید کرد.

همچنین آرینا بهمنی، ستیا فروزانفر و یلدا ملکی، محصولات آکادمی فوتبال بانوان سپاهان به قراردادی به مدت ۳ فصل به تیم بزرگسالان اضافه شدند.