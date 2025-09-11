به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، ارسلان شکری گفت: علاوه برساخت راه‌های روستایی جدید، ۸ کیلومتر روکش راه فرعی روستایی هم دراین شهرستان درحال اجراست.

وی با قدردانی از مجموعه راهداری استان و فرمانداری سردشت در اجرای بدون وقفه طرح‌های زیرساختی این شهرستان تصریح کرد: در مجموع برای طرح‌های درحال اجرای سردشت ۱۳۱ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی به اهمیت اجرای طرح آسفالت محور بانو- قازان به طول ۴کیلومتر اشاره کرد وگفت: آسفالت محور بانو با جمعیت ۳۶ خانوار و قازان با جمعیت۲۲ خانوار، با اعتباری معادل ۲۴ میلیارد تومان آغاز شده که به‌زودی به بهره‌برداری می‌رسد و در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

شکری خاطر نشان‌کرد: اجرای این طرح موجب افزایش شاخص‌های برخورداری در بخش راه‌های روستایی این شهرستان، بهبود کیفیت زندگی مردم و افزایش دسترسی روستاییان خواهد شد.