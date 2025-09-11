مدیر مرکز مطالعات و عملیات جهادی بسیج سازندگی استان همدان، از توزیع بیش از ۱۰ هزار بسته معیشتی، لوازم التحریر، کیف و کفش به مناسبت پویش «ایران عاشورایی» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، امیدی‌پسند توزیع بسته معیشتی را در راستای نهضت خدمات مومنانه و محرومیت‌زدایی دانست و گفت: پویش ایران عاشورایی از اربعین ۱۴۰۴ آغاز شده است و تا ۱۷ ربیع‌الاول، سالروز میلاد حضرت رسول اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع)، ادامه داشت.

او افزود: در این پویش، گروه‌های جهادی با همکاری خیرین کشور اقدام به جمع‌آوری و سازماندهی بسته‌های معیشتی برای نیازمندان کرده‌اند.

مدیر مرکز مطالعات و عملیات جهادی بسیج سازندگی استان همدان با اشاره به توزیع متمرکز این بسته‌ها گفت: بیش از ۱۰ هزار بسته معیشتی، لوازم التحریر، کیف و کفش در استان توزیع شده‌ است که این اقدام همزمان با سراسر کشور در استان همدان نیز در حال اجراست.

امیدی‌پسند همچنین به برنامه‌های آینده اشاره و تأکید کرد: در هفته دفاع مقدس، پویش دیگری با عنوان برای آینده‌سازان خواهیم داشت که شامل توزیع لوازم‌التحریر، کیف و کفش برای دانش‌آموزان نیازمند خواهد بود.

او تصریح کرد: این فعالیت‌ها با هدف کمک به قشر محروم جامعه و ارائه خدمات جهادی و مومنانه انجام می‌شود و در تمامی مراحل، همکاری و همیاری خیرین و گروه‌های جهادی نقش اساسی دارد.

مدیر مرکز مطالعات و عملیات جهادی بسیج سازندگی استان همدان گفت: این بسته‌ها به همت بسیج سازندگی و با مشارکت مردم و خیرین تهیه شده است و در مناطق محروم و نیازمند توزیع می‌شوند تا بخشی از نیازهای اساسی خانواده‌ها و دانش‌آموزان را تامین کنند.