مدیرکل دامپزشکی قم گفت: سالها موضوع فعالیت مسئولان فنی بهداشتی مرغداریها بلاتکلیف مانده بود که با برگزاری جلسات هماهنگی و پیگیریهای مستمر، این مشکل برطرف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، سیدمهدی سرکشیک، مدیر کل دامپزشکی استان، با بیان اینکه بیش از ۴۵۰ مرغداری در استان قم تحت نظارت دامپزشکان مسئول فنی بهداشتی قرار دارد، گفت: این مهم در نظارت بر عرضه بهداشتی فرآوردههای خام نظیر مرغ و تخم مرغ بسیار تعیین کننده میباشد.
وی اضافه کرد: کنترل بیماریهای طیور نقشی جدی در سلامت و امنیت غذایی سفره مردم داشته و از انتقال بیماری های مشترک اعم از باکتریایی و ویروسی جلوگیری به عمل می آورد.
مدیر کل دامپزشکی قم ادامه داد: با توجه به اینکه بخش وسیعی از بیماریهای طیور در ایجاد خسارت اقتصادی به بهرهبرداران تاثیرات قابل توجهی دارد، لذا ساماندهی دامپزشکانی که به عنوان مسوولان فنی بهداشتی در مرغداریها نظارت دارند، علاوه بر اینکه در حفاظت جوامع انسانی در برابر بیماریهای مشترک ممانعت به عمل می آورد، در کاهش ضریب خسارت به اقتصاد ملی نیز تاثیرگذار میباشد.
سرکشیک بیان کرد: نظارتها در بخش نقل و انتقالات و امور قرنطینهای دامپزشکی نیز افزایش یافته است؛ به گونهای که هر گونه جابجایی نهادهها، مکملها و تولیدات طیور با نظارت مسوولان فنی بهداشتی امکانپذیر میباشد.
وی تاکید کرد: بر همین اساس، ساماندهی مسوولان فنی بهداشتی موجب ارائه خدمات مطلوب به مرغداران و تامین امنیت غذایی و سلامت سفره خانوار و جامعه گردیده است.
سرکشیک خاطرنشان کرد: اکنون مسوولان فنی بهداشتی مرغداریها با عقد قرارداد و دریافت پروانه، بهصورت قانونی وظایف بهداشتی خود را در مرغداریهای استان انجام میدهند.
مدیر کل دامپزشکی استان با اشاره به موضوع ساماندهی کارخانجات خوراک دام و طیور، گفت: این مسئله از سال ۱۳۹۲ در دست پیگیری بود، اما بنا به دلایل مختلف به نتیجه نرسیده بود که خوشبختانه سال گذشته طی جلسات متعدد با مدیران واحدها، اتحادیههای مرتبط و جهاد کشاورزی شرایط برای رفع نواقص فراهم شد.
وی ادامه داد: تعدادی از کارخانههای خوراک دام و طیور موفق به اخذ پروانه بهداشتی شدند و سایر واحدها نیز در حال تکمیل مراحل قانونی هستند.
سرکشیک با اشاره به نقش مهم پروتئین حیوانی در تغذیه جامعه، گفت: بر اساس قوانین موجود، نظارت بر تولید خوراک سالم دام در کارخانههای تولیدی بر عهده سازمان دامپزشکی کشور است که این موضوع تحقق شعار «دام سالم، غذای سالم، انسان سالم» را تضمین میکند.
مدیرکل دامپزشکی قم یادآور شد: واحدهای تولید خوراک دام برای دریافت پروانه بهداشتی بهرهبرداری، علاوه بر اصلاح ساختاری و رعایت استانداردهای ملی و بینالمللی (نظیر GMP و Haccp)، باید دامپزشک مسوول فنی بهداشتی را بهطور مستمر در خط تولید مستقر کنند تا تمامی مراحل از ورود مواد اولیه تا خروج محصول نهایی تحت کنترل باشد.
به گفته وی، با توجه به مواردی که ذکر شد ضرورت و اهمیت اخذ پروانه بهداشتی واحدهای تولیدی بهمنظور اطمینان از پیادهسازی استانداردهای بهداشتی در آن واحدها مشخص میگردد.