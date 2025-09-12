



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، خلیل شفیعی دبیر همایش بین‌المللی شعر پیامبر اعظم (ص) گفت: در این دوره از همایش بیش از ۹۰۰ اثر به دبیرخانه ارسال شد که پس از داوری و بررسی‌ها، ۷۰ اثر برگزیده انتخاب شد. شفیعی ادامه داد: از میان آثار منتخب، ۱۰ اثر متعلق به شاعران غیرایرانی است که نشان‌دهنده بُعد بین‌المللی این رویداد معنوی و ادبی است.

به گفته وی با نظر هیات داوران خانم دکتر اعظم حسینی از شیراز رتبه اول، رضا نیکوکار از رشت رتبه دوم، پروانه نجاتی از شیراز رتبه سوم، سجاد حیدری قیری از قیر و کارزین رتبه چهارم و مجتبی صادقی از مرودشت رتبه پنجم را کسب کردند .

دبیر همایش هدف از برگزاری این برنامه را ترویج فرهنگ و سیره نبوی از مسیر شعر و ادب دانست و اظهار داشت: حضور شاعران از کشور‌های مختلف و استقبال گسترده از این جشنواره، بیانگر ظرفیت بالای شعر در گسترش پیام صلح، رحمت و معنویت پیامبر اسلام (ص) است.

وی افزود : این همایش به مناسبت هزار و پانصدمین سال میاد سراسر نور پیامبر عظیم الشان اسلام در جوار حرم مطهر حضرت احمدبن موسی در شیراز برگزار شد .



