اولین جلسه هماهنگی این رزمایش با حضور نمایندگانی از نیروی دریایی راهبردی ارتش و سپاه با هدف گسترش تعاملات با سایر نیروهای دریایی و برقراری ارتباط مثبت و سازنده با نمایندگان کشورهای دریایی عضو پیمان بریکس، بهویژه کشورهای دریایی حوزه گروه بریکس برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این نشست به منظور تصویب استعداد رزم کشورهای شرکت کننده و گفتوگو در خصوص برنامههای پیش بینی شده در رزمایش «اراده برای صلح ۲۰۲۵» در شهر «سایمونز تاون» کشور آفریقای جنوبی به میزبانی این کشور و هدایت کشور چین برگزار شد.
گفتنی است این رزمایش با هدایت نیروی دریایی چین در حال برنامه ریزی و اجراست که مجموعهای از کشورهای عضو بریکس به منظور همکاری بیشتر در حفظ صلح در دریاها حضور خواهند داشت.
در این جلسه اعضا توافق کردند، رزمایش در اواخر سال جاری میلادی در حوالی بندر کیپ تاون آفریقای جنوبی برگزار شود.
در جلسه هماهنگی این رزمایش فرماندهانی از کشور میزبان آفریقای جنوبی، چین به عنوان کشور هدایت کننده، جمهوری اسلامی ایران، روسیه و کشورهای اندونزی و اتیوپی به عنوان عضو ناظر حضور داشتند.