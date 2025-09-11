یک کارخانه فرآوری پسته با حضور معاونان دو وزارتخانه نیرو و جهاد کشاورزی در شهرستان رشتخوار به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی ، کارخانه فرآوری پسته «نگین سبز جنگل» شهرستان رشتخوار با حضور دکتر نیازی، معاون امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی و دکتر رضائی، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو افتتاح شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی گفت: این واحد تولیدی با توان فرآوری روزانه ۴۰ تن پسته و ظرفیت سالانه ۴۵۰ تن پسته تر، یکی از طرح‌های فرآوری پسته در شرق کشور به شمار می‌رود.

دکتر مجید جعفری افزود: این کارخانه با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان ساخته شده و برای ۴۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است.

او ادامه داد: سطح باغات پسته شهرستان رشتخوار ۱۸ هزار هکتار است که سالانه حدود ۱۰ هزار تن پسته از باغات این شهرستان برداشت می‌شود و راه‌اندازی این کارخانه گامی مهم در تکمیل زنجیره ارزش پسته، کاهش ضایعات و افزایش درآمد بهره‌برداران خواهد بود.

دکتر توکلی نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولین استانی و محلی در مراسم بهره‌برداری از این واحد فراوری پسته حضور داشتند.