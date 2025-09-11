رئیس اتاق بازرگانی اردبیل در نشست فعالان اقتصادی استان با حضور رئیس جمهور:
افزایش اختیارات استاندار در تخصیص تسهیلات، از الزامات توسعه اردبیل
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل در نشست سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی استان اردبیل با حضور رئیسجمهور گفت: علت بسیاری از مشکلات اقتصادی استان آیین نامههای کشوری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل؛ حسین پیرموذن، در نشست سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی استان با حضور رئیسجمهور گفت: علت بسیاری از مشکلات اقتصادی استان آیین نامههای کشوری است که جلوی اختیارات استدنار در تخصیص بودجه با توجه به نیازهای استان را میگیرد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل افزود: ۶۵ درصد تسهیلات ورود به استان از تهر ان مدیریت میشود.
وی با استناد به گزارش بانک مرکزی گفت: به عنوان مثال از ۸۰ همت پرداخت تسهیلات استان ۷ همت به صنعت و ۶ ونیم همت به بخش کشاورزی استان اختصاص یافته در حالی که اگر تسهیلات اختصاص یافته به صنعت بیشتر شود بسیاری از مشکلات بخش صنعت استان حل خواهد شد.