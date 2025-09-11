جشن هزار و پانصدمین سالروز میلاد سراسر نور پیامبر رحمت و مهربانی، حضرت محمد مصطفی (ص) و فرزند برومندش حضرت امام جعفر صادق (ع) بنیانگذار مذهب جعفری در مساجد، مراکز اسلامی و هیئت‌های خانگی در انگلیس برگزار شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن در مرکز اسلامی انگلیس واقع در لندن که یکی از کانون‌های اصلی اجتماع مسلمانان از ملیت‌های مختلف است، دلدادگان خاتم پیامبران (ص) در فضایی آکنده از عطر صمیمیت و معنویت، جلوه زیبایی از وحدت و همدلی مسلمانان را در پرتو انوار نجات بخش نبی مکرم اسلام به نمایش گذاشتند.

رئیس مرکز اسلامی انگلیس در این مراسم، با تشریح ویژگی‌های شخصیت پیامبر نور و رحمت، تمسک به تعالیم والای خاتم پیامبران را راه درخشان هدایت انسان‌ها به سوی نورو کمال دانست و همگان را به تامل و تدبر درسیره پیامبر و توجه به تاکید ایشان برضرورت وحدت و همدلی مسلمانان دعوت کرد.

حجت الاسلام و المسلمین سید هاشم موسوی با استناد به آیات قران کریم، علت بروز اختلافات در میان مسلمانان را دوری از فرامین الهی دانست وافزود: حفظ و تقویت انسجام و اتحاد مسلمانان توصیه موکد قرآنی و پیامبر اکرم (ص) است و فراموشی آن موجب بروز اختلافات و تضعیف جوامع اسلامی خواهد شد و سیطره و غلبه دشمن بر مسلمانان را در پی خواهد داشت.

در ادامه، جشن میلاد پیامبر رحمت (ص) با نغمه‌های شاد مولودی خوانی مزین شد و طنین هم نوایی صلوات حاضران، لحظات مفرحی را به فضای معنوی این مراسم بخشید.

مسلمانان و ارادتمندان به خاتم پیامبران حضرت محمد (ص) آیین‌های ویژه جشن سالروز میلاد نبی مکرم اسلام (ص) را علاوه بر لندن در شهر‌های منچستر، لیورپول، کاردیف، نیوکاسل، بیرمنگهام و گلاسکو برگزار کردند.

بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز ملی آمار انگلیس در پی استعلام محبوب‌ترین نام‌ها در این کشور، نام «محمد» محبوب‌ترین نام برای نوزادان پسر در انگلیس بوده است.

بر اساس این گزارش این نام از سال ۲۰۱۶ در میان ۱۰ نام برتر قرار داشت و در سال ۲۰۲۲ به رتبه دوم صعود کرد و در سال ۲۰۲۳ جایگاه نخست را از آن خود کرد.

بر اساس آخرین داده‌های آماری در انگلیس، گرایش به دین مبین اسلام در انگلیس در یک دهه اخیر سرعت گرفته و در مقایسه با سایر ادیان، بیشترین جذابیت را برای افراد داشته است.