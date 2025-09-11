پخش زنده
امروز: -
مشکلات موجود در تأمین آب و آمادهسازی زیر ساختهای طرح نهضت ملی مسکن در پیرانشهر بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، نماینده مدیرعامل در طرحهای نهضت ملی مسکن آذربایجان غربی با حضور در پیرانشهر، از محل سایت هزار و ۲۰۰ واحدی لاجان این شهر بازدید کرد.
امید نژاداسد دراین بازدید برلزوم رفع مشکلات موجود در تأمین آب و تسریع در آمادهسازی زیرساختهای مورد نیاز تأکید کرد.
وی با اشاره به فعالیتهای آمادهسازی و گذربندی سایت هزار و ۲۰۰ واحدی لاجان و یادآوری دستور مدیرعامل شرکت مبنی بر تسریع و تسهیل اجرای زیرساختهای نهضت ملی مسکن، گفت: اصلاح خط انتقال، احداث مخزن، اجرای شبکه و همچنین حفر و تجهیز چاه تأمین آب این سایت از جمله اقدامات ضروری است که باید در کوتاهترین زمان ممکن عملیاتی شود.
نژاد اسد افزود: بر اساس برآوردهای انجامشده، عملیات احداث شبکه آب به طول ۸ هزار و ۸۰۰ مترو یک باب مخزن ۱۰۰۰ مترمکعبی با اعتباری بالغ بر ۱۸۰ میلیارد ریال پیمانسپاری و اجرایی خواهد شد.