به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، نماینده مدیرعامل در طرح‌های نهضت ملی مسکن آذربایجان غربی با حضور در پیرانشهر، از محل سایت هزار و ۲۰۰ واحدی لاجان این شهر بازدید کرد.

امید نژاداسد دراین بازدید برلزوم رفع مشکلات موجود در تأمین آب و تسریع در آماده‌سازی زیرساخت‌های مورد نیاز تأکید کرد.

وی با اشاره به فعالیت‌های آماده‌سازی و گذربندی سایت هزار و ۲۰۰ واحدی لاجان و یادآوری دستور مدیرعامل شرکت مبنی بر تسریع و تسهیل اجرای زیرساخت‌های نهضت ملی مسکن، گفت: اصلاح خط انتقال، احداث مخزن، اجرای شبکه و همچنین حفر و تجهیز چاه تأمین آب این سایت از جمله اقدامات ضروری است که باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن عملیاتی شود.

نژاد اسد افزود: بر اساس برآورد‌های انجام‌شده، عملیات احداث شبکه آب به طول ۸ هزار و ۸۰۰ مترو یک باب مخزن ۱۰۰۰ مترمکعبی با اعتباری بالغ بر ۱۸۰ میلیارد ریال پیمان‌سپاری و اجرایی خواهد شد.