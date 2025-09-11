پخش زنده
در آستانه سال تحصیلی جدید، ساخت دو مدرسه دوازده کلاسه همراه با هوشمند سازی و تجهیز مدارس فلاورجان به انرژی خورشیدی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر کل نوسازی، توسعه وتجهیز مدارس استان در این آیین گفت: با تجهیز بیش از ۲۵۰ مدرسه به کلاس هوشمند و نصب ۷۰ پنل خورشیدی، فلاورجان در مسیر عدالت آموزشی پیشتاز شد.
ناصر فتحی افزود: همچنین در آیینی ساخت دو طرح آموزشی ۱۲ کلاسه در قهدریجان آغاز شد.
وی گفت: این مدارس با منابع دولتی و در مدت یک سال احداث خواهند شد. همزمان، هوشمندسازی کلاسهای درس در بیش از ۲۵۰ مدرسه شهرستان به پایان رسید.
مدیر کل نوسازی، توسعه وتجهیز مدارس استان افزود: همچنین باتجهیز ۷۰ مدرسه به پنل خورشیدی شهرستان فلاورجان به نخستین شهرستان خورشیدی کشور تبدیل شده است. با وجود این پیشرفتها، برخی مدارس در قهدریجان همچنان در ساختمانهای فرسوده فعال و نیازمند نوسازی فوری است.