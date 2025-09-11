مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: در یکهزارو هفتصدو نوزدهمین عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزی، سیدمهدی موسوی نژاد نائینی، ۴۵ ساله که از بیمارستان شهید هاشمی نژاد به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شد، پس از دریافت رضایت از خانواده اش در بیمارستان منتصریه تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی ، دکتر ابراهیم خالقی افزود: کلیه‌های زنده یاد موسوی نژاد نائینی در بیمارستان منتصریه به آقای ۴۸ ساله ساکن تربت حیدریه و آقای ۴۷ ساله ساکن مشهد پیوند شد و زندگی دوباره بخشید.

وی افزود: کبد مرحوم موسوی نژاد برای پیوند به بیمارستان بوعلی سینا شیراز ارسال شد.

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد تصریح کرد: قرنیه‌های مرحوم موسوی نژاد برای پیوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد و قسمتی از پوست وی برای پیوند به بیماران بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد ارسال شد.