اهالی سینمای جهان، با شرکت‌های وابسته به رژیم صهیونیستی قطع همکاری کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بیش از ۱۲۰۰ نفر از فیلمسازان، بازیگران و فعالان سینمایی و چهره‌های شناخته شده‌ سینما، طی بیانیه‌ای اعلام کردند که با شرکت‌های مرتبط با رژیم صهیونیستی، به دلیل دست داشتن در نسل‌کشی مردم فلسطین، همکاری نخواهند کرد.

در این بین، فیلمسازان مستند شاخصی همچون، آسیف کاپادیا و جاشوآ اوپنهایمر نیز حضور دارند.

در بخشی از این بیانیه آمده است، در این لحظه‌ی بحرانی، که بسیاری از دولت‌های ما در کشتار غزه نقش دارند، باید هر کاری از دستمان برمی‌آید انجام دهیم تا با این وحشت بی‌امان و همدستی در آن مقابله کنیم.