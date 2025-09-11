یعقوب عزیززاده فعال اقتصادی استان اردبیل در نشست سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی استان اردبیل با حضور رئیس جمهور در استانداری گفت: میانگین سرانه درآمد مردم استان اردبیل از نیمی از میانگین سرانه درآمد کشوری پایین‌تر است و به تعبیر دیگر فقر بر استان اردبیل حاکم است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل؛ فعال اقتصادی استان اردبیل در نشست سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی استان با حضور رئیس جمهور در استانداری اردبیل گفت:استان اردبیل دارای توانمندی‌های بالایی در رشد و توسعه کشور در حوزه‌های مختلف است که شامل آب و هوای مناسب، طبیعتِ بکر، کوهستان سبلان، و در کنارِ آنها صنایع مختلف از جمله در شرکت‌های کشت و صنعت پارس و مغان است و جایگاه مناسبی برای اردبیل به عنوان پایتختِ سلسله صفوی رقم زده است.

یعقوب عزیززاده افزود:، اما با وجود این توانمندی‌ها و امکانات، میانگین سرانه درآمد مردم استان اردبیل از نیمی از میانگین سرانه درآمد کشوری پایین‌تر است و به تعبیر دیگر فقر بر استان اردبیل حاکم است و این ضعف باعث مهاجرت نخبگان و تحصیل کردگان از استان شده است.

وی با اشاره به اینکه رشد جمعیت در اردبیل براساس آما رهای ارائه شده منفی ست گفت: در استان اردبیل پیش از انقلاب سرمایه گذاری خاصی انجام نشده و این ضعف پس از انقلاب هم به دلایل محدودیت‌های قانونی و دیگر محدودیت‌ها سرمایه گذاری‌های دولتیِ کافی صورت نگرفته است.

این فعال اقتصادی استان اردبیل تأکید کرد: برای رفع این کمبود‌ها و افزایش سرانه کشوریِ درآمد مردم استان اردبیل، باید در این استان تولید ثروت انجام شود که دارای ارزش افزوده فراوانی باشد.

وی پیشنهاد داد: با توجه به اینکه منطقه آزاد اردبیل پس از ۱۵ سال، سرانجام در دولت چهاردهم به نتیجه رسید و مایه سپاس است، و با توجه به ارزان بودن قیمت زمین، دستمزد کارگری، قیمت انرژی، و معافیت‌های مالیاتی، قیمت تمام شده کالا‌ها در منطقه آزاد اردبیل نسبت به کشور‌های همجوار مثل ترکیه یک ششم قیمت تمام شده است و به همین دلیل کشور‌های حوزه قفقاز زمینه سرمایه گذاری خارجی و داخلی را با ارزش افزوده مورد پذیرش و اشتیاق قرار می‌دهند.

عزیززاده با بیان اینکه با توجه به قانون، زیرساخت‌های منطقه آزاد باید توسط دولت انجام شود افزود: منطقه آزاد بیله سوار راه اندزی شده و باید زیرساخت‌های آن از جمله راه، انرژی و دیگر موارد فراهم شود، اما این مهم انجام نشده و شرایط کنونی امکان هیچ گونه سرمایه گذاری در این منطقه وجود ندارد.

وی با بیان اینکه اردبیل بهشت سرمایه گذاری منطقه و کشور است گفت: ایجاد منطقه آزاد مشترک بین کشورِ ما ایرانِ اسلامی و کشورِ جمهوری آذربایجان که در سفر رئیس جمهور مورد توافق قرار گرفته، و احیای منطقه آزاد اردبیل با ایجاد زیرساخت‌های مربوط می‌تواند زمینه جذب سرمایه گذاران خارجی و داخلی را فراهم کند.

این فعال اقتصادی استان اردبیل در پایان همچنین از رئیس جمهور خحواست: در صورت امکان دستور دهد مجوزِ ورودِ خودرو‌های پلاک شده در منطقه آزاد به استان صادر شود.