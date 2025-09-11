پایتخت پاکستان روز چهارشنبه صحنه راهپیمایی گسترده حامیان فلسطین بود؛ شرکت‌کنندگان در این تجمع ضد صهیونیستی ضمن محکومیت حمله اخیر رژیم اسرائیل به قطر بر حمایت کامل از ملت فلسطین و مقاومت در غزه تاکید کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از اسلام آباد، معترضان با در دست داشتن پلاکارد‌ها و سر دادن شعار‌های ضدآمریکایی و ضداسرائیلی، حمله به محل نشست رهبران جنبش حماس در دوحه را اقدامی تروریستی و خلاف قوانین بین‌المللی توصیف کرده و از جامعه جهانی خواستند که در برابر اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی سکوت نکند.

در این راهپیمایی که به دعوت حزب جماعت اسلامی برگزار شد، سخنرانان آمریکا را شریک اصلی جنایات اسرائیل معرفی کردند و تاکید داشتند که اتکای برخی دولت‌های عربی و اسلامی به حمایت واشنگتن، نه تنها امنیت آنان را تضمین نمی‌کند بلکه زمینه‌ساز نفوذ و سلطه بیشتر رژیم صهیونیستی در منطقه می‌شود.

رهبران حزب جماعت اسلامی و سخنرانان این راهپیمایی افزودند: خاورمیانه سال‌هاست قربانی سیاست‌های جنگ‌طلبانه آمریکا و اسرائیل است و ادامه این روند تهدیدی جدی برای کل جهان اسلام خواهد بود.

آنان همچنین هشدار دادند که اگر کشور‌های اسلامی به جای تفرقه به سوی همبستگی واقعی حرکت نکنند، خطر تجاوزگری اسرائیل دامنگیر همه خواهد شد.

شرکت‌کنندگان در این راهپیمایی با تأکید بر ضرورت اتخاذ موضع واحد از سوی کشور‌های اسلامی خواستار تشکیل جبهه مشترک علیه اشغالگری و تروریسم دولتی اسرائیل شدند.

گفتنی است پس از حمله رژیم صهیونیستی به دوحه مقامات پاکستانی ضمن محکومیت شدید این تجاوز به صورت رسمی خواستار برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت برای بررسی این حمله و نقض تمامیت ارضی قطر شده‌اند.