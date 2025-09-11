استاندار خراسان شمالی گفت: در دیدار با مدیر عامل بیمه ایران مقرر شد کارگروهی مشترک میان بیمه ایران و استانداری خراسان شمالی تشکیل شود تا بسته‌های حمایتی متناسب با نیاز صنعت، کشاورزی و خدمات استان تدوین و عملیاتی شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ بهمن نوری در این با تأکید بر ضرورت حضور فعال بیمه ایران در استان گفت: خراسان شمالی ۱۸ شهرک و ناحیه صنعتی و یک منطقه ویژه اقتصادی در اختیار دارد و ۲۸۷ واحد صنعتی فعال با سرمایه‌گذاری بیش از چهار هزار میلیارد ریال و اشتغال بیش از ۴۵۰۰ نفر در این مجموعه‌ها فعالیت می‌کنند، بنابراین حضور پررنگ بیمه ایران می‌تواند امنیت سرمایه‌گذاری و تولید را در استان چند برابر کند.

وی، اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی بیمه‌ای را ضرورت دیگر استان برشمرد و افزود: برای ترغیب مردم و صنعتگران به استفاده از پوشش‌های بیمه‌ای، باید آگاه‌سازی فراگیری انجام دهیم.

آمادگی بیمه ایران برای تضمین اصل سرمایه برای سرمایه گذاران

در ادامه این نشست، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل بیمه ایران هم آمادگی بیمه ایران برای تضمین اصل سرمایه برای سرمایه گذاران را اعلام کرد و گفت: به‌عنوان تنها شرکت دولتیِ صنعت بیمه، نگاه ما ملی است و تلاش داریم با همکاری همه دستگاه‌ها، گستره خدمات خود را ارتقا دهیم تا مردم و فعالان اقتصادی بیشترین منفعت را ببرند.

علی جباری با اشاره به ۹۰ سال سابقه فعالیت این شرکت افزود: بیمه ایران بدون اتکا به منابع بودجه‌ای و صرفاً با پشتوانه مردم اداره می‌شود؛ همین رویکرد، ما را طی دهه‌ها در صدر شاخص توانگری مالی نگه داشته است.

وی در ادامه اضافه کرد: توان انجام تعهدات، اصلی‌ترین فاکتور اعتماد در صنعت بیمه است و ما این توان را از پشتوانه اعتماد عمومی کسب کرده‌ایم.

مدیرعامل بیمه ایران ظرفیت‌های خراسان شمالی را قابل توجه دانست و تاکید کرد: این استان برای گسترش خدمات بیمه‌ای بستر مناسبی دارد و ما آماده‌ایم بسته‌های حمایتی متناسب با نیاز واحد‌های صنعتی و مردم خراسان شمالی طراحی کنیم تا ضریب نفوذ بیمه در منطقه افزایش یابد.

جباری همچنین از آمادگی این شرکت برای همراهی با سرمایه‌گذاران خبر داد و گفت: تضمین اصل سرمایه برای سرمایه گذاران یک امکان مهم در بیمه ایران است و بزرگ‌ترین شبکه شعب و نمایندگی کشور پشتوانه این تعهد خواهد بود.