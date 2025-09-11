مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: طرح ساماندهی خروجی شهرستان میاندوآب به سمت شاهین‌دژ پیشرفت ۶۰ درصدی دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛پیمان آرامون در بازدید استاندار آذربایجان‌غربی از محور میاندوآب به شاهین دژ اظهار داشت: طرح ساماندهی خروجی میاندوآب ۳ کیلومتر بوده و برای اجرای آن ۹۰۰ میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: اجرای این طرح با جدیت دنبال می‌شود و تا یک ماه آینده شاهد اجرای عملیات آسفالت در این محور خواهیم بود.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: در حال حاضر طرح ساماندهی خروجی میاندوآب در مرحله آماده سازی و اجرای زیراساس بوده و به زودی وارد مرحله آسفالت ریزی خواهد شد.

آرامون افزود: طرح ساماندهی خروجی میاندوآب به سمت شاهین‌دژ یکی از پروژه‌های مهم عمرانی در استان آذربایجان غربی است و این طرح نه‌تنها به بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل منطقه کمک می‌کند، بلکه نقش کلیدی در توسعه اقتصادی و افزایش ایمنی جاده‌ای دارد.

وی بیان کرد: تعریض و بهسازی خروجی میاندوآب به سمت شاهین‌دژ باعث کاهش تصادفات و ارتقای ایمنی رانندگان و مسافران می‌شود.