سرپرست اداره آموزش و پرورش کیش، گفت: ۵۶ دانش آموز کیش رتبههای زیر سه هزار کنکور سراسری ۱۴۰۴ را کسب کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، عباس افروخته، گفت: چهار دانش آموز مدارس کیش موفق به کسب رتبه دو رقمی شدند.
محمدحسین فلاحی دارنده رتبه ۸۶ کنکور سراسری ۱۴۰۴، گفت: در ماههای منتهی به برگزاری کنکور بیش از ۱۲ ساعت را به مطالعه اختصاص دادم.
او افزود: از مرداد سال گذشته تا تیر امسال با برنامه ریزی شروع به مطالعه دروس مختلف کردم.
کیان ساحلی دارنده رتبه ۱۷۶ کنکور سراسری نیز، گفت: دروس عمومی از بخشهای سخت برای مطالعه کنکور بود.