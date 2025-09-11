سرپرست اداره آموزش و پرورش کیش، گفت: ۵۶ دانش آموز کیش رتبه‌های زیر سه هزار کنکور سراسری ۱۴۰۴ را کسب کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، عباس افروخته، گفت: چهار دانش آموز مدارس کیش موفق به کسب رتبه دو رقمی شدند.

محمدحسین فلاحی دارنده رتبه ۸۶ کنکور سراسری ۱۴۰۴، گفت: در ماه‌های منتهی به برگزاری کنکور بیش از ۱۲ ساعت را به مطالعه اختصاص دادم.

او افزود: از مرداد سال گذشته تا تیر امسال با برنامه ریزی شروع به مطالعه دروس مختلف کردم.

کیان ساحلی دارنده رتبه ۱۷۶ کنکور سراسری نیز، گفت: دروس عمومی از بخش‌های سخت برای مطالعه کنکور بود.