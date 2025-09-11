عملیات اجرایی قطعه‌ای دیگر از طرح توسعه و ساماندهی محور میاندوآب به شاهین‌دژ با حضور استاندار آذربایجان‌غربی، مدیرکل راه و شهرسازی استان، نماینده مردم شاهین‌دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسوولان استانی و شهرستانی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مدیرکل و رییس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی در این رابطه اظهار داشت: طول کلی این قطعه ۳ کیلومتر و ۶۰۰ متر است.

پیمان آرامون افزود: برای اجرای این طرح ۲۱۸ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: در بخش ابنیه‌های فنی، ۷ پل ۲ و ۳ متری در این طرح اجرایی خواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: افزایش ایمنی و کاهش تصادفات تبدیل این محور از راه فرعی به راه اصلی چهارخطه باعث ایمن‌سازی مسیر، اصلاح هندسی و حذف نقاط حادثه‌خیز می‌شود.

آرامون افزود: تسهیل سفر و حمل‌ونقل منطقه‌ای این محور ارتباطی مهم بین شهرستان‌های میاندوآب و شاهین‌دژ است و توسعه آن موجب تسهیل رفت‌وآمد مردم، حمل کالا و خدمات می‌شود.

وی تاکید کرد: تعریض و بهسازی این مسیر به کاهش ترافیک و روان‌سازی عبور و مرور به‌ویژه در فصل‌های پررفت‌وآمد یا ایام خاص کمک می‌کند.