۷۰ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف در شهرضا توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا گفت:در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد با وسایل نقلیه مزاحم، عوامل انتظامی این شهرستان، اقدام به توقیف حدود ۷۰ دستگاه خودرو و موتورسیکلت کردند.
سرهنگ شکرالله پورخاقان افزود: این وسایل نقلیه به دلیل تغییرات فنی و ظاهری غیرمجاز، اجرای حرکات نمایشی پرخطر و ایجاد سروصدای آزاردهنده که موجب سلب آسایش و آرامش شهروندان شده بود، در محلههای سروستان، پاسداران، اسلامآباد و جانبازان شهرضا شناسایی و متوقف شدند.
وی گفت: طرحهای کنترلی و برخورد با تخلفات مشابه با هدف حفظ امنیت عمومی و آرامش اجتماعی با جدیت ادامه خواهد داشت.