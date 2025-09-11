به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، رئیس اداره هواشناسی مهاباد گفت: براساس پیش یابی نقشه‌های هواشناسی امروز شاهد جوی آرام و پایدار در بعضی از ساعات همراه با وزش باد در منطقه خواهیم بود.

اردلان محمدپور افزود: به علت شمالی شدن جریانات جوی کاهش نسبی دما بین ۴ تا ۵ درجه تا اواسط هفته آینده برای جنوب استان پیش بینی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه حداقل دمای هوای مهاباد امروز ۱۴ درجه بالای صفر بود، تصریح کرد: حداکثر دمای هوای مهاباد هم امروز با ۲ درجه کاهش در مقایسه با دیروز به ۳۲ درجه بالای صفر خواهد رسید.

رئیس اداره هواشناسی مهاباد اظهارداشت: مهاباد و پلدشت با ۳۴ درجه بالای صفر در ۲۴ ساعت گذشته گرمترین شهر‌های استان بودند و مردم شهرستان تکاب امروز خنک‌ترین ساعات را با کمینه دمای ۷ درجه بالای صفر سپری خواهند کرد.