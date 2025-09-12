پخش زنده
امروز: -
۵۵۰ هزار میلیارد ریال درآمد عمومی در اصفهان وصول شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل امور اقتصادی و دارایی اصفهان گفت: ۵۵۰ هزار میلیارد ریال درآمدهای عمومی در پنج ماهه نخست امسال در این استان وصول شده که ۶۰ درصد درآمدهای مصوب است.
ناصر یارمحمدیان افزود: درآمد عمومی برای استان اصفهان بر اساس قانون بودجه سال امسال ۹۳۰ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال (۹۳.۳ همت) پیش بینی شده که در مقایسه با گذشته، ۳۶ درصد رشد داشته و اصفهان رتبه دوم بیشترین پیش بینی در کشور را داراست.
وی با بیان اینکه بیش از ۹۸ درصد این درآمد مربوط به درآمدهای مالیاتی است ادامه داد: میزان درآمدهای عمومی وصول شده از اصفهان معادل وصول ۱۴ استان کشور است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی اصفهان گفت: این استان از لحاظ اعتبارات مصوب، با اعتبار بیش از ۱۲۶ هزار میلیارد ریال در رتبه دوازدهم کشوری قرار دارد که در مقایسه با سال گذشته ۷۶.۳ درصد رشد داشته است، استانهای خوزستان، سیستان و بلوچستان و فارس در رتبههای اول تا سوم قرار دارند.
یارمحمدیان با اشاره به اهمیت جایگاه استان در کشور و نزدیک شدن به پایان ۶ ماهه اول امسال، خواستار بررسی و آسیب شناسی اثر جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی و قطعیهای مکرر برق بر درآمدها شد.
وی پیشنهاد کرد: در راستای جبران خسارات ناشی از جنگ، میتوان ساز و کار فروش اوراق جنگ با نرخ بهره پایین و ضمانت وزارت اقتصاد را فراهم کرد تا با مشارکت اختیاری هموطنان و خرید این اوراق بازسازی آسیبهای وارده با سرعت بیشتری اجرا شود.
درآمد دولت شامل وجوه مالیاتی و غیرمالیاتی است که درآمدهای غیرمالیاتی به درآمدهای حاصل از ارایه خدماتی گفته میشود که دستگاههای دولتی بر اساس قانون در ازای اجرای آن، مجاز به دریافت بهای خدمات هستند که این درآمد به حساب خزانه واریز میشود.
از جمله این موارد میتوان به برخی خدمات انتظامی، ثبت اسناد، گمرک، جهاد کشاورزی، پزشکی قانونی، استاندارد، میراث فرهنگی، محیط زیست، فنی و حرفهای، ثبت احوال، تعاون و کار، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و انتقال خون اشاره کرد.
درآمد مالیاتی درآمدی است که به همت دولتها از طریق مالیات جمعآوری میشود، مالیات منبع اصلی درآمد دولت در بسیاری از کشورهاست و ممکن است از منابعی مانند افراد، شرکتهای دولتی، تجارت، بهره مالکانه، منابع طبیعی و یا کمکهای خارجی تامین شود.