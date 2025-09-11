یک چهره شناخته شده سیاسی رسانه ای حامی ترامپ، به ضرب گلوله و در میان هوادارانش در ایالت یوتای آمریکا کشته شد. بخش قابل توجهی از افکار عمومی و محافل رسانه ای آمریکا، رژیم صهیونیستی را مظنون و متهم اصلی این ترور مسلحانه می دانند.

