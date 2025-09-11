اطلاعیه خاموشی برق در استان کهگیلویه و بویراحمد برای روز پنجشنبه، بیستم شهریور، صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در این اطلاعیه آمده است؛ به اطلاع مردم شریف کهگیلویه و بویراحمد میرساند با توجه به اینکه سهمیه خاموشی استانها به صورت روزانه از سوی شرکت توانیر ابلاغ میشود، جداول خاموشیها نیز روزانه تنظیم و در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد بارگذاری میشود.
یادآوری میشود در گروههایی که نوبت خاموشی آنها ساعت ۱۵ تا ۱۷ است، احتمال افزایش نیم ساعت زمان خاموشی، با هدف پیشگیری از خاموشیهای بدون برنامه و اضطراری وجود دارد.
توصیه میشود بهمنظور پیشگیری از آسیب به تجهیزات برقی، گیرافتادن در آسانسور یا پشت دربهای برقی، ۵ تا ۱۰ دقیقه پیش از اعمال خاموشیها تمهیدات لازم را پیشبینی کنید. از عموم مشترکان دعوت میشود برای اطلاع از ساعت خاموشی خود در روز پنجشنبه ۲۰ شهریورماه به آدرس سایت شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد در لینک زیر مراجعه کنند. https://www.kbedc.ir/khamooshi