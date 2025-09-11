اطلاعیه خاموشی برق در استان کهگیلویه و بویراحمد برای روز پنجشنبه، بیستم شهریور، صادر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، در این اطلاعیه آمده است؛

به اطلاع مردم شریف کهگیلویه و بویراحمد می‌رساند با توجه به اینکه سهمیه خاموشی استان‌ها به صورت روزانه از سوی شرکت توانیر ابلاغ می‌شود، جداول خاموشی‌ها نیز روزانه تنظیم و در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد بارگذاری می‌شود.

یادآوری می‌شود در گروه‌هایی که نوبت خاموشی آنها ساعت ۱۵ تا ۱۷ است، احتمال افزایش نیم ساعت زمان خاموشی، با هدف پیشگیری از خاموشی‌های بدون برنامه و اضطراری وجود دارد.