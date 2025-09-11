پخش زنده
امروز: -
رئیس جمهور در نشست سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی استان اردبیل در استانداری گفت: دولت آماده رفع موانع برای توسعه استان اردبیل و رفع مشکلات موجود است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل؛ رئیس جمهور در نشست سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی استان اردبیل در استانداری گفت: ما هر کدام به تنهایی یک قدرت هستیم و باید الگوی دیگران باشیم تا کار انجام و مشکلات کشور حل شود.
مسعود پزشکیان با اشاره به اینکه شما در استان اردبیل دارای امکانات ویژه هستید و اگر جور دیگری به استان خود نگاه کنید، میتوانید مسائل را حل کنید، افزود: شما در استان اردبیل مرزهای مشترکی با کشورهای آذربایجان و ارمنستان دارید و از طریق دریا میتوانید به کشورهای دیگر هم متصل شوید و با کمک انسانهای توانمندی که دارید میتوانید مشکلات را حل کنید.
وی گفت: دولت دارای توانمندیهای مشخص و محدودی ست، چرا باید وابسته به دولت باشید؟ اینکه ما به استانداران اختیار دادهایم تا بهتر بتوانند با دست باز به مسائل بپردازند.
رئیس جمهور تأکید کرد: کاری که ما در دولت میتوانیم انجام دهیم این است که موانع را برای توسعه از سرِ راهِ استانها برداریم، اما بقیه موارد را خودتان در استان باید رفع کنید، این کار با باور به خودمان امکان پذیر است.
آقای پزشکیان گفت: اردبیل و آذربایجانهای شرقی و غربی به تنهایی از کشور هلند بزرگتر می شود، اما آنها چه قدر درآمدزایی دارند و آذربایجانِ ما چه قدر؟! چرا ما نباید بیش از اینها درآمدزایی داشته باشیم؟ ما در دولت آماده هستیم موانع را از سر راه شما برداریم، رهبری معظم هم حمایت میکنند.
وی گفت: ما نباید مانعی برای برون رفت از این مشکلات در استانها داشته باشیم و اگر کاری را بلد نیستیم برویم یاد بگیریم و درجا نزنیم.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه شما اگر خوب کار کنید، مردم امیدوار میشوند و اقتصاد رشد پیدا می کند، گفت: در استان اردبیل گفتید که ۲۸۰ میلیون مترمکعب آب دارید و ۳۸۰ میلیون مترمکعب مصرف، این یعنی نابودی، امروز مصرف می کنیم و فردا سرمایه گذاری هایمان بی نتیجه میماند، و این نداشتن تناسب بین تولید و مصرف است، اینجا شما در استان باید کار کارشناسی انجام دهید که چه قدر میتوانید با میزانِ آبِ موجود، تولیداتِ مختلف داشته باشید.