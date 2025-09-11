پخش زنده
در دومین شب از هشتمین جشنواره ملی موسیقی شمس و مولانا، استاندار آذربایجانغربی، رئیس امور سیاست خارجی و بینالملل دفتر رئیس جمهور و دهها مقام کشوری و استانی با حضور در سالن اجرای جشنواره، در کنار مردم فرهنگدوست خوی، به تماشای اجرای گروههای موسیقی نشستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در دومین شب از هشتمین جشنواره ملی موسیقی شمس و مولانا فضای سالن اجرای جشنواره با اجرای پرشور گروههای هنری از نقاط مختلف کشور، رنگ و بوی خاصی به خود گرفت.
در میان شور و استقبال چشمگیر مردم هنردوست خوی، رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی، سجاد سلطانزاده رئیس امور سیاست خارجی و بینالملل دفتر رئیس جمهور، فرماندار ویژه شهرستان میاندوآب، تهیه کننده فیلم سینمایی مست عشق، با حضور در این مراسم، در کنار جمعی از هنرمندان و علاقهمندان موسیقی، به تماشای اجرای گروههای موسیقی نشستند.
مهمانان در فضایی سرشار از شور موسیقی و اشتیاق مخاطبان، با آرامش خاصی شنونده اجرای استادان و گروههای هنری شد و حضورش با استقبال گرم مردم همراه بودند.
در این شب، پنج گروه موسیقیایی از سبکها و مناطق مختلف کشور، از جمله موسیقی اصیل آذربایجان، با اجرای صحنهای، دل و جان مخاطبان را به مهمانی موسیقی بردند، استقبال و عشق مردم خوی از این جشنواره، یکی از جلوههای بینظیر این دوره بوده است.
جشنواره ملی موسیقی شمس و مولانا که هر ساله در خوی برگزار میشود، به مناسبت بزرگداشت جایگاه شمس تبریزی و میراث مشترک موسیقایی ایران و منطقه، فرصتی برای همدلی، شور هنری و گردهمایی هنرمندان کشور است.