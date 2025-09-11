پخش زنده
فیلمهای «دو فیلم با یک بلیط»، «هوگو» و «معاون»، از شبکه نمایش پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم «دو فیلم با یک بلیط» به کارگردانی داریوش فرهنگ، محصول سال ۱۳۶۹، یکی از آثار خاطرهانگیز سینمای ایران به شمار میآید که با نگاهی طنزآمیز و خلاقانه، تجربه تماشای سینما و دنیای خیال را به تصویر میکشد.
در «دو فیلم با یک بلیط»، که جمعه ۲۱ شهریور ساعت ۱۳، پخش می شود،بازیگرانی همچون مهدی هاشمی، آتیلا پسیانی، داریوش فرهنگ، افسانه بایگان، سیامک اطلسی، حسین محب اهری و شهلا ریاحی، به ایفای نقش پرداخته اند.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: یک کارگردان بعد از سالها از سفر برگشته تا نخستین فیلم خود را بسازد. هنرپیشه اول مرد فیلم بر اثر سانحهای نمیتواند به کارش ادامه دهد. فیلم باید به موقع به جشنواره برسد و کارگردان بعد از جستجوی بسیار، فروشنده دوره گردی را پیدا میکند که شباهت زیادی به هنر پیشه فیلم دارد. کارگردان تصمیم میگیرد از وجود فروشنده دوره گرد در فیلم استفاده کند. از سوی دیگر هنرپیشه اول زن درگیر مسائل خانوادگی است و قصد سفر دارد و...
همچنین فیلم تحسینشده «هوگو» ساخته مارتین اسکورسیزی، جمعه ۲۱ شهریور ساعت ۱۷، پخش می شود.
این فیلم روایتگر داستان پسر بچهای یتیم در پاریس دهه ۱۹۳۰ است که سرنوشت او با تاریخ سینما و یکی از پیشگامان آن گره میخورد.
بن کیگزلی، ساشا بارون کوهن، ایسا باترفیلد، کلویی مورتز، ری وینستون، امیلی مورتیمر، کریستوفر لی، هلن مک کروری، مایکل استلبرگ، فرانس دو لا تور، ریچارد گریفیتس، جود لا و کوین الدون، از بازیگران این فیلم هستند.
همچنین همزمان با سالگرد یازده سپتامبر، فیلم «معاون»، از شبکه نمایش پخش می شود.
فیلم «معاون» به کارگردانی آدام مک کی، امروز ساعت ۱۷، پخش و جمعه ۲۱ شهریور ساعت یک و ۹، بازپخش می شود.
از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند میتوان کریستین بیل، ایمی آدامز، استیو کارل، سم راکول، تایلر پری، الیسون پیل، لی لی ریب و جسی پلمونس را نام برد.
این فیلم روایتی از زندگی سیاسی دیک چینی که به عنوان پرنفوذترین کارمند دفتر ریاست جمهوری آمریکا، از قدرت سیاسی خود به عنوان معاون رئیس جمهور در جهت تغییر وضعیت جهان استفاده کرد و...
فیلم «معاون» در هفتاد و ششمین مراسم گلدن گلوب نامزد شش جایزه گلدن گلوب از جمله جایزه گلدن گلوب بهترین فیلم موزیکال یا کمدی شد که طی آن، بازیگر نقش اول فیلم، کریستین بیل، گلدن گلوب بهترین بازیگر مرد فیلم موزیکال یا کمدی را از آن خود کرد.