همزمان با هفته وحدت مراسم عقد ۲۱۰ زوج جوان در اتاق عقد حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، در ایام هفته وحدت ۲۱۰ پیوند آسمانی زوجهای جوان در اتاق عقد حرم مطهر بانوی کرامت برگزار شد.
این مراسم معنوی با حضور زوجهای جوان و خانوادههای آنان در جوار بارگاه کریمه اهلبیت (س) همراه با قرائت خطبه عقد و دعا برای آغاز زندگی مشترک برگزار گردید.
علاقهمندان برای استفاده از اتاق عقد حرم مطهر حضرت معصومه (س) میتوانند با مراجعه به نشانی اینترنتی fatemi.amfm.ir/wed فرآیند ثبتنام را انجام دهند یا از طریق پرتال جامع آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) در بخش «پرتالها» و انتخاب گزینه «پیوند آسمانی» مراحل ثبتنام را دنبال کنند.
براساس اعلام مسئول اتاق عقد حرم مطهر بانوی کرامت، ارائه مدارکی همچون تصویر برگه جواب آزمایشگاه، فرم تکمیلشده رزرو نوبت (قابل دریافت از سایت)، تصویر صفحه دوم شناسنامه زوجین و در صورت ازدواج دوم، تصویر طلاقنامه یا گواهی فوت همسر، برای ثبتنام اتاق عقد ضروری است.