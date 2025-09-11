به گزارش خبرگزاری صدا و سیما چهارمحال و بختیاری،رییس دانشگاه علوم پزشکی استان گفت: بیمارستان شهدای لردگان به مجموعه‌ای از تجهیزات پزشکی سرمایه‌ای به ارزش بیش از ۱۲ میلیارد تومان مجهز شد.

صالحی افزود افزود: این تجهیزات شامل اقلام تخصصی و حیاتی از جمله تخت‌های ICU و CCU، مانیتور علائم حیاتی، دستگاه دیالیز، سونوگرافی کالر داپلر، دستگاه فیکو، تخت ارتوپدی C-Arm، تست ورزش، اتوکلاو، فتال مانیتورینگ، تجهیزات نوزادان (تخت، فتوتراپی و…) و سایر دستگاه‌های موردنیاز بخش‌های ویژه و تخصصی بیمارستان است.

وی گفت: تجهیز این مرکز درمانی به امکانات تخصصی، نقش مستقیمی در ارتقای دسترسی مردم این منطقه به خدمات سلامت استاندارد خواهد داشت.