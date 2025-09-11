به گزارش خبرگزاری صدا و سیما علی خاکسار اظهار کرد: پایان تابستان پرمخاطب‌ترین پیک سفر به همدان است و امسال با برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی کامل، توانستیم شرایط مطلوبی برای پذیرایی از گردشگران فراهم کنیم.

او با اشاره به آمادگی کامل تأسیسات گردشگری استان، افزود: بیش از ۲۲۰ مرکز اقامتی شامل هتل‌ها، هتل‌آپارتمان‌ها، مهمانپذیرها، اقامتگاه‌های بوم‌گردی و سنتی، مجتمع‌های اقامتی و خانه‌مسافر‌ها با ظرفیتی بیش از ۴۵۰۰ تخت در اختیار مسافران قرار گرفته است.

خاکسار تصریح کرد: همچنین مراکز اقامتی غیررسمی شامل مدارس و واحد‌های وابسته به آموزش‌وپرورش، مهمانسرا‌های ادارات و دانشگاه‌ها و مراکز اضطراری نیز برای پذیرش گردشگران تجهیز شدند.

معاون گردشگری استان همدان با اشاره به تفاوت محسوس میزبانی همدان در تابستان ۱۴۰۴ نسبت به سال‌های گذشته، گفت: امسال با همکاری شهرداری‌ها و نهاد‌های فرهنگی، برنامه‌های متنوعی از جمله جشنواره‌های هنری و آیین‌های فرهنگی برگزار شد که فضایی شاد و پرنشاط برای گردشگران و شهروندان فراهم آورد.

با هماهنگی ادارات، ظرفیت‌های دیگری برای اسکان پیش‌بینی شده که از جمله آن‌ها در شاهزاده حسین(ع) ۱۵ خانواده و در نمایشگاه‌های بین‌المللی ۵۰ خانواده اسکان داده شدند.

سالن سرپوشیده مجموعه ورزشی شهیدان حاجی‌بابایی واق در میدان ولایت شهر مریانج نیز امکان اسکان ۲۰ خانواده فراهم شده است.