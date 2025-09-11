پخش زنده
امروز: -
مدیر مخابرات منطقه آذربایجان غربی بر بسیج تمامی امکانات و تمرکز نیروها برای تسریع در آزمایش، تحویل و توسعه پروژه فیبر نوری در سطح استان تأکید کرد و عزم این شرکت برای مهاجرت از شبکه مسی به فناوری نوین فیبر نوری را جدی خواند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛بهمن اسمعیلزاده در جلسه ویدئوکنفرانسی آزمایش و تحویل نقاط فیبر نوری که با حضور روسای شهرستانهای تابعه برگزار شد، بر لزوم بسیج تمامی امکانات برای پیشبرد هرچه سریعتر این پروژه کلیدی تأکید کرد.
اسمعیلزاده با اشاره به اولویت بالای پروژه SWAP و توسعه فیبر نوری (FTTH) در استان، گفت: باید تمامی امکانات و تمرکز همکاران در حوزههای فنی و شهرستانها معطوف به پیادهسازی، واگذاری سرویسهای فیبر نوری و همچنین بازاریابی در این حوزه شود.
وی تغییر تکنولوژی شرکت مخابرات ایران از شبکه سنتی مسی به فناوری پیشرفته فیبر نوری را یک تحول اساسی خواند و افزود: همه تلاشها باید به سمت این تکنولوژی سوق داده شود و هیچگونه تعطیلی و تأخیری در این مسیر قابل قبول نیست.
مدیر مخابرات منطقه آذربایجان غربی، احساس مسئولیت و پای کار بودن را رمز موفقیت در دستیابی به اهداف عنوان کرد و افزود: ما موظفیم پروژههای توسعهای فیبر نوری را در استان با شایستگی به پایان برسانیم و دسترسی به سرویسهای پهنباند باکیفیت را برای مشتریان خانگی و همچنین سازمانها و نهادهای دولتی فراهم کنیم.