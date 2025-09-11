اجرای طرح زوج و فرد در خیابان‌های مرکزی کرمانشاه از امروز (پنجشنبه، ۲۰ شهریور) آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرمانشاه با اشاره به اینکه‌ای طرح تا ۲۹ اسفند ادامه دارد گفت: این طرح به منظور تسهیل تردد و کاهش ترافیک در معابر کرمانشاه هر روز از ساعت ۱۵ تا ۲۱ اجرا می‌شود.

ناصر نوروزی گفت: حد شرقی این طرح از تقاطع سیلو تا میدان لشکر، حد میانی از میدان آزادی تا مسجد بروجردی و حد غربی از تقاطع کارگر تا میدان فاطمی تعیین شده است.

وی همچنین به جریمه ورود و تردد غیرمجاز در این محدوده اشاره کرد و افزود: جریمه این تخلف دو میلیون ریال تعیین شده است.