در آستانه مهر، ظرفیت همه هتلهای شهر اصفهان در تعطیلات ربیعالاول پر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رییس جامعه هتلداران اصفهان گفت: با تخفیف ۳۵ درصدی که هتلهای اصفهان در این ایام ارائه کردند، استقبال مسافران بیسابقه بود و همه اتاقها و ظرفیت اقامتی هتلها در کوتاهترین زمان پر شد.
محمد علی بیگی افزود: اصفهان به دلیل جاذبههای تاریخی، فرهنگی و طبیعی همیشه یکی از مقاصد اصلی سفر بوده و در این تعطیلات شاهد حضور گسترده مسافران از استانهای مختلف کشور بودیم.
وی تاکید کرد با توجه به این استقبال گسترده، ضرورت توسعه مراکز اقامتی و حمایتهای ملی برای پاسخگویی به حجم بالای گردشگران بیش از گذشته احساس میشود.