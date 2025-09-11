در آستانه مهر، ظرفیت همه هتل‌های شهر اصفهان در تعطیلات ربیع‌الاول پر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رییس جامعه هتل‌داران اصفهان گفت: با تخفیف ۳۵ درصدی که هتل‌های اصفهان در این ایام ارائه کردند، استقبال مسافران بی‌سابقه بود و همه اتاق‌ها و ظرفیت اقامتی هتل‌ها در کوتاه‌ترین زمان پر شد.

محمد علی بیگی افزود: اصفهان به دلیل جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی همیشه یکی از مقاصد اصلی سفر بوده و در این تعطیلات شاهد حضور گسترده مسافران از استان‌های مختلف کشور بودیم.

وی تاکید کرد با توجه به این استقبال گسترده، ضرورت توسعه مراکز اقامتی و حمایت‌های ملی برای پاسخگویی به حجم بالای گردشگران بیش از گذشته احساس می‌شود.