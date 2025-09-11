به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛سردار "محمد احمدی" با اهمیت به موضوع انسداد نوار مرزی کشورمان اظهار داشت: در راستای مبارزه همه جانبه در رابطه با کالای قاچاق مرزبانان با رصد شبانه روزی در حوزه استحفاظی و انجام عملیات‌های غافلگیرانه و منسجم موفق شدند مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق را کشف و ظبط کنند.

وی افزود: در این عملیات ماموران هنگ مرزی خوی موفق شدند تعداد ۲ هزار و ۹۷۰ عدد تجهیزات دندانپزشکی، ۱۷ هزار نخ سیگار خارجی قاچاق، ۶ هزار و ۳۰۰ عدد قرص دارویی قاچاق، و چندین قلم کالای قاچاق دیگر نیز کشف و ظبط کنند.

سردار "احمدی" با اشاره به اینکه در این عملیات ضمن توقیف یک دستگاه خودرو و دستگیری ۳ نفر متهم، تصریح کرد: بنا به نظر کارشناسان ارزش ریالی کالا‌های کشف شده قاچاق ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است.